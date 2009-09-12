Третьяков: Ющенко повинен відмовитися від участі в виборах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має відмовитись від участі у майбутніх президентських виборах.

Таке переконання висловив народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

На його думку, це посприяє збереженню стабільності при передачі влади в країні.

«Віктор Андрійович гідно прийшов у владу. Не казатиму, як він правив, але сьогодні в нього залишився останній шанс на Вчинок - гідно піти», - переконаний О.ТРЕТЬЯКОВ.

Водночас він вважає, що відмова чинного Президента України від участі у майбутніх виборах сприятиме їх демократичності й забезпечить безконфліктну процедуру передачі владних повноважень.

«Це буде аж ніяк не жертва чи красивий жест з його боку, а гарантія проведення в країні демократичних виборів і збереження стабільності при передачі влади. Триматися ж у цій ситуації за владу і вплутуватися в чужу війну надто дріб’язково для Президента. Тим більше, якщо це ціна за ті два-три відсотки, які він сподівається забрати в ТИМОШЕНКО і тим самим допомогти її основним опонентам», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Разом з тим він переконаний, що чинний Президент міг би стати медіатором у відносинах двох основних претендентів на владу - керівника Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні Україні потрібен другий Кучма, який може стати гарантом мирної передачі влади. Коли ж ЮЩЕНКО гратиме на чийомусь боці, нас може спіткати велике нещастя», - застеріг депутат.