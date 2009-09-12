Симоненко: ліві в понеділок створять єдиний блок

У понеділок представники лівих партій підпишуть документи про створення єдиного лівого блоку на майбутніх виборах. Про це сьогодні заявив лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, перебуваючи у Луганську на святкуванні Дня міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, мова йде про угоду і декларацію про наміри, а також спільну політичну програму.

П.СИМОНЕНКО при цьому зауважив, що “представники не всіх лівих партій згодні на об`єднання”. "Поки ще залишаються особисті амбіції в "прогресистів" і в соціалістів. Але проблеми лівого руху - це не проблеми Компартії. Це саме труднощі соціалістів і тих, хто відколовся від них. І от ці внутрішні протиріччя і заважають їм об`єднатися”, - вважає лідер комуністів.

Він повідомив, що на цьому тижні проводив переговори з представниками лівих партій і запропонував їм почати з чистого аркуша. “Ми, комуністи, хочемо показати українцям, що в країні відповідальні політики є. І якщо хтось не підпише угоду, це буде їхній особистий вибір і доля", - зазначив П.СИМОНЕНКО.

"Сьогодні кожний повинний для себе визначити - так далі жити не можна. Жити на смітнику, не маючи здатності забезпечити себе, своїх дітей чи старих батьків. Якщо хтось згодний з таким життям - залишається тільки йти і по-рабськи голосувати за того, кого від тебе вимагають. Якщо ж не згодний - тоді треба на майбутніх виборах покласти кінець 18-літньому експерименту над українцями. Я вважаю, що це реально”, - сказав лідер КПУ.

За його словами, комуністи пропонують іншу систему. “Сьогодні ліві об’єднуються. Об`єднаним лівим блоком ми даємо зрозуміти, що є реальна політична сила, що бере на себе відповідальність за ці зміни”, - зазначив П.СИМОНЕНКО.