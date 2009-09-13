Найгірше, що може статися - невизнання результатів виборів

Найістотнішим чинником ризику для країни в ході майбутніх президентських виборів буде невизнання їх результатів стороною, що програла, і спроби переграти ситуацію на свою користь за допомогою акцій протесту.

Про це заявив народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Основний ризик — невизнання виборів. Будь-якою зі сторін. Ніхто з них програти не може. Для кожного з них програш — це відхід із політичної арени. Вічний кандидат ТИМОШЕНКО або вічний кандидат ЯНУКОВИЧ нікому не цікаві», — стверджує він.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА, сторона, що програє, спробує використати акції протесту для зміни ситуації на свою користь.

«Існує пряма ймовірність другого Майдану. Це буде технологія. І піп Гапон здатен з’явитися. Найбільш песимістичний сценарій — молдавський. Який буде з нього вихід, я зараз сказати не можу. Чесно кажучи, я дуже боюся ситуації, схожої на 2004 рік», — зізнався депутат.

Ще одним чинником ризику для українського суспільства О.ТРЕТЬЯКОВ вважає використання гострих питань мовної та культурної ідентичності в політичних цілях.

«Якщо казати про хід самої кампанії, то, боюся, країну знову ділитимуть. Віктор Федорович досить яскраво стартонув. Виборча кампанія ще не почалася, а він уже заявив про російську мову. Знову починають працювати технологи, намагаючись отаким варварським способом мобілізувати східний електорат», — відзначив О.ТРЕТЬЯКОВ.