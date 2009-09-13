Мороз каже, що він вже нарешті перестав посипати голову попелом

15-й з`їзд Соціалістичної партії України, який відбувся в Києві 12 вересня, одностайно переобрав на посаду лідера СПУ Олександра МОРОЗА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на підтримку його висловилися всі делегати з`їзду.

Сам О.МОРОЗ подякував учасникам з`їзду за довіру, і наголосив, що його основне завдання - не вища партійна посада, а успіх СПУ на майбутніх виборах до парламенту і місцевих рад. «Моє завдання - провести партію у ВР, я 18 років свого життя присвятив партійному будівництву. Мені вдалося зберегти партію... Ми нарешті перестали посипати голову попелом і готові до боротьби», - сказав він.

Лідер СПУ повідомив, що в партії достатньо наступників, які могли б з часом зайняти крісло лідера СПУ. Він назвав у їх числі Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Віктора СУБОТІНА, Олексія МАЛИНОВСЬКОГО, Степана БУЛЬБУ.