Єврокомісар Ферреро-Вальднер має намір очолити ЮНЕСКО

Єврокомісар від Австрії Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, якій доручені зовнішні зв`язки і європейська політика сусідства, не планує продовжувати роботу в Єврокомісії нового складу, розраховуючи стати генеральним директором ЮНЕСКО.

Про це передає РІА «Новости». "Якщо я стану відповідальною за роботу ЮНЕСКО як генеральний директор, я надам цій організації політичного профілю і спробую зробити її помітною", - відзначила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Формуванням Єврокомісії нового складу займеться її новий керівник. Лідери 27 країн ЄС на червневому саміті в Брюсселі одностайно висловилися на підтримку кандидатури португальця Жозе Мануеля БАРРОЗУ на посаді голови Єврокомісії, однак для того, щоб він знову очолив виконавчу владу ЄС, необхідне схвалення Європарламенту. Голосування з питання продовження мандата Ж.М.БАРРОЗУ на посаді голови Єврокомісії відбудеться 16 вересня під час пленарної сесії Європарламенту в Страсбурзі.