Луценко: я п'ю і матюкаюся, і іноді цим зловживаю

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко цього року відпочивав в Італії за кошт дружини. Про це він сказав у телепрограмі "Світське життя з Катериною Осадчою".

Міністра, за його словами, такий стан речей абсолютно не бентежить, оскільки благовірна займається бізнесом і заробляє непомірно більше.

Журналістка, скориставшись зустріччю з міністром на закритому прийомі мера Одеси з нагоди 215-ої річниці міста, згадала про сумнозвісний інцидент з високопосадовцем у Франкфуртському аеропорту і запитала, чи вживає міністр спиртне на борту літаків тепер? Луценко відповів: "Я, як кожен нормальний мужик, і п`ю і матюкаюся, і іноді цим зловживаю". А ще міністр похвалився, що начальник Франфуртської поліції привітав його з Днем Незалежності.

Фото з сайту "Світське життя".