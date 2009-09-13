Луценко: я п'ю і матюкаюся, і іноді цим зловживаю

13:15, 13 вересня 2009
Політика
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"Як кожен нормальний мужик..."

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко цього року відпочивав в Італії за кошт дружини. Про це  він сказав у телепрограмі "Світське життя з Катериною Осадчою".

Міністра, за його словами, такий стан речей абсолютно не бентежить, оскільки благовірна займається бізнесом і заробляє  непомірно більше.

Журналістка, скориставшись зустріччю з міністром на закритому прийомі мера Одеси з нагоди 215-ої річниці міста, згадала про сумнозвісний інцидент з високопосадовцем у Франкфуртському аеропорту і запитала, чи вживає  міністр спиртне на борту літаків тепер? Луценко відповів: "Я, як кожен нормальний мужик, і п`ю і матюкаюся, і іноді цим зловживаю". А ще міністр похвалився, що  начальник Франфуртської поліції привітав його з Днем Незалежності.

Фото з сайту "Світське життя".

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