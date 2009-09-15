Президенти України і Туркменістану проводять зустріч віч-на-віч

В Ашгабаті відбулася офіційна зустріч глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА та Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, церемонія відбулася на площі перед будинком Кабінету міністрів Туркменістану.

На початку церемонії пролунали державні гімни, після чого глави двох держав оглянули стрій воїнів Почесної варти і провели взаємне представлення офіційних делегацій країн.

Після цього В.ЮЩЕНКО та Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ розпочали зустріч у форматі «віч-на-віч» та проведуть переговори за участю делегацій двох країн. За підсумками переговорів очікується підписання двосторонніх документів.

З української сторони у переговорах візьмуть участь: т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туркменістані Віктор МАЙКО, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ, представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Також глави держав прокоментують результати зустрічі під час короткої прес-конференції.