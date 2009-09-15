Тимошенко: слава Богу, що наша команда опинилася зараз при владі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що її уряд зміг вибудувати найефективнішу економічну політику, ніж інші команди, які могли опинитися при владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік.

«Я не шкодую, що наша команда в такий важкий час, при таких масштабних викликах опинилася в уряді. Я можу сказати, що слава Богу, що наша команда опинилася зараз при владі. Я мало уявляю собі, як в традиційних варіантах можна було б давати непередбачувані речі, які виникали кожен день, тиждень і місяць в бюджеті, в фінансовому балансі, на кредитно-валютних ринках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що навіть кращі фахівці та нобелівські лауреати, які долучалися Організацією об’єднаних націй та світовими фінансовими організаціями не мали конкретних відповідей та рецептів на ці виклики, які виникали під час кризи. «Ми проходили цей шлях, безумовно, роблячи помилки, тому що без помилок жодна країна цей час не переживає», - додала вона.

«Я думаю, мало знайдеться політиків та політичних команд, які робили б спроби опинитися на посадах міністрів та прем’єр-міністра в цей складний кризовий час – набагато зручніше сьогодні для багатьох політиків критикувати, принижувати, дискредитувати, наживати дешеві рейтинги», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.