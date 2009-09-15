Ульянченко не розуміє, чому Тимошенко засекретила роботу з бюджетом

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає непрозорим процес роботи уряду над проектом Державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН в головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала сьогодні журналістам.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, поки що вона не мала можливості ознайомитися з проектом бюджету при його розгляді на засіданні Кабінету міністрів. “Учора засідання Кабінету міністрів, де обговорювався проект бюджету-2010, проходило лише за участю членів уряду. Керівництво Кабміну чомусь вирішило, що державний бюджет на засіданні уряду може розглядатися у закритому режимі. Для мене це дивна інформація, але йдеться про факт, який вчора відбувся”, – сказала глава президентського Секретаріату.

Загалом вона висловила здивування тим, що запропоновані у проекті бюджету цифри вочевидь також не бачили і представники регіональної влади. «Насправді, останні два роки бюджет формується практично без участі місцевої влади – зверху, з Міністерства фінансів. Думаю, багато учасників бюджетного процесу реально не бачили цього бюджету», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО. Вона додала, що проект документа, розданий учора перед початком засідання уряду, суттєво відрізняється від того, що розглядався у п’ятницю. «Я розумію, що вносяться пропозиції, але це абсолютно непрозорий процес формування бюджету», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також назвала незрозумілим те, на якій макроекономічній базі уряд формує проект бюджету-2010. “Адже уряд фактично відмовився назвати уточнений прогноз на поточний, 2009 рік. Отже, незрозуміло, яка база бралася для розрахунку показників на наступний рік”, - зауважила вона. Зазвичай, зазначила глава Секретаріату Президента, спочатку приймається бюджетна резолюція, визначаються макроекономічні показники, які узгоджуються, зокрема, із НБУ – натомість у нинішній ситуації цього немає. «Ніхто не бачив, на базі яких показників формується бюджет, ніхто не бачив бюджетної резолюції, пропонується бюджет і бюджетну резолюцію приймати разом. Це дивно, це якась нова форма діяльності Кабміну із формування бюджету», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також назвала декларативними заяви уряду про те, що у формуванні бюджету на наступний рік беруть активну участь, зокрема, сільські та селищні голови. Але на засіданні Кабінету міністрів у суботу, яке проходило за участю окремих селищних та міських голів, з боку місцевої влади було висловлено цілу низку принципових зауважень до проекту документа. «Мені здається, це – тільки декларація. Я впевнена, що реально жоден сільській чи селищний голова не брав участь у формуванні бюджету», - підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.