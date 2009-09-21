У Ющенка порахували ціну на газ для України у 2010 році

Ціна імпортного газу для України в першому кварталі 2010 року становитиме близько 300 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз висловив журналістам представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Ціна імпортного газу в першому кварталі 2010 року становитиме близько 300 доларів, за моїми розрахунками», - сказав він.

При цьому він зазначив, що за різними розрахунками, що надаються НАК «Нафтогаз України», ціна імпортного паливного ресурсу в першому кварталі становитиме від 250 до 296 доларів за 1 тис. куб. м.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ назвав дуже оптимістичним прогноз щодо середньорічної вартості газу для України в 2010 році на рівні 265 дол. за тис. кубометрів (закладена як базова в проект Держбюджету-2010 - УНІАН), оскільки реальна середньорічна ціна залежатиме як від фактичних обсягів імпорту, так і від котирувань нафти на світових ринках, що мають тенденцію до збільшення.

Довідка УНІАН. Згідно з довгостроковим газовим контрактом, підписаним ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», з 1 січня 2010 року «Газпром» стане продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі вона знизилася до 270,95 дол. за тис. куб. м, у третьому - до 198,34 дол. за тис. куб. м.