Литвин зрозумів, що регіоналам сьогодні «дали по голові»

Сьогоднішня ситуація в парламенті довела, що в ухваленні закону стосовно підвищення соціальних стандартів не зацікавлена жодна фракція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив під час брифінгу в парламенті.

В.ЛИТВИН вважає, що українське суспільство саме сьогодні має робити висновок з того, що відбувається в парламенті.

«Висновок можна зробити однозначний – не потрібне прийняття рішення про підвищення соціальних стандартів. Потрібно шукати приводи для війни, для того, щоб нагнітати протистояння в Україні», - сказав він.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що сценарій руйнування України продовжує реалізовуватися.

«Втомлені люди (депутати з фракції Партії регіонів) відступили від тих установок, які їм були нав’язані, їм дали по голові, я образно кажу, наказали стояти, і ви бачили, як дружно всі побігли, щоб продовжити незрозумілу процедуру і процес», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер наголосив, що парламентські політичні сили дійшли компромісу, і до проведення вечірнього засідання ВР жодних заперечень фракція Партія регіонів не озвучувала.

«Потім, що сталося, ви бачили. Будуть блокувати, хай блокують, але за викликом ніхто не буде працювати», - додав В.ЛИТВИН.

Водночас, за словами спікера, якщо парламент завтра буде розблокований, то депутати почнуть голосувати підняттям рук за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

«Це рішення не відмінено, а тим більше, я вважаю, що в цьому питанні потрібно раз і назавжди поставити крапку», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці народні депутати вирішили, що будуть голосувати за проекти законів, що стосуються соцстандартів, не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту. За дане рішення проголосували 240 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Але проти такого рішення виступили представники фракції Партії регіонів. Спочатку вони вимагали перерви в роботі ВР, а потім заблокували трибуну парламенту. Це відбулося, після того як Верховна Рада не підтримала пропозицію про скасування рішення про зміну способу голосування по законопроектах, що стосуються соціальних стандартів. За дане рішення проголосували 207 з 421 народного депутата, зареєстрованого у залі. Фракція Партії регіонів наполягала, щоб рішення приймалися шляхом голосування картками за допомогою системи "Рада".

Також ВР не підтримала рішення про перенесення розгляду цих законопроектів на четвер, 24 вересня. За це рішення проголосували 19 з 419 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В.ЛИТВИН закрив засідання ВР.