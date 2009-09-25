Російська опозиція проведе свій з'їзд у Києві

2 жовтня в Києві відбудеться Перший з`їзд Російської антисистемної радикальної опозиції.

Як повідомили УНІАН в оргкомітет з`їзду, точний час і місце проведення з`їзду в даний момент уточнюється.

«На жаль, з міркувань безпеки, ми не можемо повідомити повну інформацію про учасників з`їзду. Проте можемо сказати, що очікуються більш як 30 російських делегатів від різних громадських рухів», - повідомили УНІАН організатори.

Водночас, організатори повідомили, що на з`їзді точно будуть представлені регіональні відділення ряду російських організацій: Руху проти нелегальної імміграції (РПНІ), Націонал-большевистської партії, а також Російське відділення Міжнародного національно-демократичного руху та інші.

Як повідомляє сайт «Bratstvo.info», мета з`їзду – «вироблення загальної стратегії для всіх партій, груп, громадських організацій, неофіційних ЗМІ, Інтернет-ресурсів і т.п. структур, а також окремих відомих громадських діячів, які перебувають в реальній опозиції до нинішньої антинародної, антиросійської влади в РФ і згодних з тезою про неминучий розпад РФ як результату всієї політики Кремля за останні десятиліття».

На з`їзді обговорюватимуться питання: "дії радикальної опозиції з протиборства геноциду російського і інших народів Росії в умовах кризи і неминучого розвалу РФ; проблеми подолання імперських пережитків; захист інтересів російського народу в умовах кризи і неминучого розвалу РФ; загальні контури державного будівництва на постросійському просторі; проблеми і перспективи співпраці російського та інших народів Росії у справі розчищення постросійського простору від імперських залишків; проблеми побудови сучасних, цивілізованих національних держав на постросійському просторі і встановлення добросусідських відносин між ними".

Оргкомітет наголошує, що заплановане об`єднання не припускає як обов`язкову умову створення якоїсь жорсткої структури Російського опору. Ті, хто готові до щільної координації своїх дій і оперативної співпраці, зможуть добровільно об`єднатися у відповідну структуру.