СП: Тимошенко не повноважна виступати від імені Кремля

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ здивований сьогоднішніми вибаченнями прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за перебої в поставках російського газу в країни Європи на початку 2009 року, і вважає, що вона не мала ніяких підстав робити таку заяву від імені України.

Про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав у коментарі УНІАН.

«Прем`єр-міністр України не мала ніяких підстав і причин вибачатися від імені України щодо тієї ситуації, яка була в січні у зв`язку з припиненням подачі газу в українську газотранспортну систему. Це більш ніж дивно», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО до останнього часу стверджувала, причому абсолютно справедливо, що Україна не несе жодної відповідальності за газову кризу, що виникла в січні поточного року. «Більше того, ТИМОШЕНКО абсолютно обгрунтовано стверджувала, що у української сторони є всі докази того, що вся вина за припинення поставок газу в українську ГТС для України і споживачів Європи лежить саме на російській стороні. Тому сьогодні більш ніж дивно, що раптом сталася така різка зміна позиції… Сьогодні пані ТИМОШЕНКО фактично підтвердила ті міфи, які безуспішно намагалися нав`язати деякі кремлівські політики Європі, всьому світу і нам зокрема. Європейські спостерігачі, експерти давно переконалися у тому, що Україна не винна і абсолютно непричетна до тієї кризи, до тієї газової атаки, яка була здійснена в січні… Ми вже звикли до таких різких змін позиції нашого прем`єра, але не до такої ж міри…», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що було б більш логічно, якби свої вибачення принесла російська сторона. «В даному випадку прем`єр фактично висловилася від імені російської сторони. Це не прийнято і некоректно. Я сумніваюся, що такі повноваження їй вже надані в Кремлі», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи сьогодні в Криму на 6-у саміті Ялтинської європейської стратегії (YES), Юлія ТИМОШЕНКО від імені України вибачилася перед тими країнам, які на початку 2009 року зіткнулися з проблемами при поставках російського газу.

«Я хочу вибачитися перед тими країнами, які відчули тимчасовий дискомфорт від врегулювання газового питання між Росією і Україною», - сказала прем`єр-міністр України.