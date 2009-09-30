"Фронт змін": Ратушняк нервує і марно намагається перешкоджати

Усі спроби Ужгородського міського голови Сергія РАТУШНЯКА перешкодити законній діяльності «Фронту змін» та уникнути кримінальної відповідальності за хуліганство, перевищення влади і розпалювання міжнаціональної ворожнечі зазнали поразки.

Про це сьогодні заявив голова виконкому «Фронту змін» Андрій ІВАНЧУК, повідомили УНІАН в прес-службі громадської ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Рішенням виконкому Ужгородської міськради від 2 вересня цього року РАТУШНЯК намагався заборонити встановлення наметів у громадських місцях і суттєво обмежити, я сказав би навіть контролювати, всі масові заходи в місті», - сказав А.ІВАНЧУК. В той же час, зауважив він, за заявою «Фронту змін» прокуратура Ужгорода 24 вересня внесла протест і цим зупинила дію чергового незаконного рішення, яке обмежує конституційні права і свободи громадян.

Крім того, за його словами, голова організації «Нове Закарпаття» вимагав від міської прокуратури порушення кримінальної справи проти керівників Закарпатського обласного осередку «Фронту змін» нібито за фактом порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата. “На своє звернення він отримав цілком очікувану відмову», - підкреслив А.ІВАНЧУК. Він переконаний, що рішення прокуратури є логічнім і природнім, адже ніякої виборчої кампанії зараз немає, натомість активісти громадської організації проводять інформаційну кампанію, роздаючи інформаційні листівки і таким чином реалізовують свої конституційні права.

А.ІВАНЧУК нагадав, що на сьогодні проти С.РАТУШНЯКА, який вчинив напад на активістку “Фронту змін” і публічно виголосив ксенофобські мотиви свого ганебного вчинку, порушено дві кримінальні справи. Перша – за хуліганство (ч.1 ст. 296) і перевищення владних повноважень (ч.2 ст. 365). Друга – за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової чи національної приналежності, або, як казали колись, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі (ч.2 ст. 161). Він зазначив, що мер здійснив спроби через Ужгородський міськрайонний суд закрити ці справи, порушені проти нього прокуратурою. «Коли суд йому двічі відмовив, РАТУШНЯК заявив відвід судді й звернувся з цим до голови Ужгородського міськрайонного суду, але отримав відмову і стосовно відводу судді», - зазначив А.ІВАНЧУК.

На його переконання, такі дії С.РАТУШНЯКА свідчать, що “він нервує і усвідомив всю серйозність ситуації, в якій опинився”.

Крім того, А.ІВАНЧУК наголосив, що в діях С.РАТУШНЯКА наявні ознаки ще одного злочину - перешкоджання законній діяльності громадської організації (ст. 170 ККУ). «Дивно, що правоохоронці досі не відреагували на це порушення. З відповідними заявами «Фронт змін» звертався неодноразово. Судячи з усього, ця стаття, яка захищає одне з фундаментальних прав громадян, в Україні не працює. Сподіваюся, правоохоронці все ж приділять належну увагу тому факту, що посадовці перешкоджають вільному вияву поглядів громадянами України», - підсумував він.

При цьому А.ІВАНЧУК зазначив, що останні дії суду й прокуратури у справі мера Ужгорода – це урок усім несумлінним посадовцям в Україні, які зазіхають на фундаментальні права і свободи громадян, зокрема свободу слова і свободу зібрань, які гарантовані Конституцією і законами України. «Покарання за це невідворотне», - наголосив він.