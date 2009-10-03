Литвин: пенсіонер у ЦВК - це запасний варіант зриву виборів

Фракція Блоку Литвина пропонує кандидатуру Олександра ОСАДЧУКА в ЦВК замість Анатолія ПИСАРЕНКА, який досяг пенсійного віку.

Про це повідомив на прес-конференції в Умані Черкаської області голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що сьогодні О.ОСАДЧУК очолює секретаріат фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України. В.ЛИТВИН наголосив, що фракції, які є в парламенті, повинні мати своїх представників у ЦВК, але фракція Блоку Литвина на сьогодні такого представника не має.

В.ЛИТВИН не виключає, що одним із сценаріїв щодо зриву президентських виборів є те, щоб не робити зміни в ЦВК і там залишалася людина (йдеться про А.ПИСАРЕНКА – УНІАН), яка досягла пенсійного віку. В.ЛИТВИН наголосив, що направив до Президента України Віктора ЮЩЕНКА «уже четвертого листа» з проханням внести до парламенту не тільки подання про звільнення А.ПИСАРЕНКА з посади члена ЦВК, але й подання про призначення нового члена ЦВК – О.ОСАДЧУКА.

В.ЛИТВИН вважає, що якщо такого призначення не буде, то це «значить, що готують запасні варіанти з тим, щоб хтось з свідомих громадян» потім оскаржив рішення ЦВК у суді, оскільки вони ухвалювалися складом ЦВК, який не зовсім є легітимним.

Він наголосив, що сьогодні в деяких політичних силах «проводиться детальний аналіз щодо прогнозування результатів президентських виборів». В.ЛИТВИН зазначив, що прораховується ситуація, виходячи з того, що в найближчий час «почнуть валитися рейтинги». За його словами, в такій ситуації не виключено, що необхідні запасні варіанти для того, щоб потім, в разі поразки на виборах, задіяти один з варіантів щодо визнання результатів виборів не дійсними.