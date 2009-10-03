Янукович критикує Тимошенко за заборону російської мови в школах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назвав «дурницею» ініціативу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про обов’язкове використання лише української мови у загальноосвітніх закладах, де викладання здійснюється українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Одесі під час робочої поїздки.

«Це чергова дурниця, це чергова можливість передбачити ту політику, яку буде проводити Юлія ТИМОШЕНКО, якщо, умовно кажучи, трапиться якесь диво і вона прийде до влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що таке рішення не припустимо втілювати в життя.

«Не можна принижувати людей, які звикли розмовляти своєю рідною мовою. Така політика не може бути підтримана народом», - сказав політик. Як він також наголосив, створення демократичних європейських засад в нашій країні – це головна мета нової влади.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Зміни передбачають, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.