У НУ-НСі зрозуміли, що блокування Ради вигідне не тільки ПР

Лідер Громадського руху «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає БЮТ і Партію регіонів відійти від практики блокування роботи Верховної Ради України і напрацювати реальну величину підвищення прожиткового мінімуму та зарплат.

Як повідомили УНІАН у Громадському русі «За Україну!», про це він сказав на прес-конференції у Рівному.

«Я закликаю дві найбільші політичні сили - БЮТ і Партію регіонів - відійти від практики блокування роботи ВР, яку вони використовують останні місяці», - сказав В.КИРИЛЕНКО, зауваживши, що і БЮТ, і Партії регіонів однаково вигідна заблокована Верховна Рада.

«БЮТ вона вигідна, щоб наочно демонструвати головне виборче гасло «вони блокують – вона працює», а Партії регіонів це блокування потрібне, щоб звинувачувати уряд і правлячу коаліцію у небажанні навіть говорити на тему підвищення соціальних стандартів», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він також наголосив на тому, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повинна ініціювати створення робочої групи, яка б напрацювала реальну величину підвищення мінімальних заплат і пенсій. «Правляча коаліція та її лідер ТИМОШЕНКО повинні запропонувати реальну величину підвищення мінімальних зарплат і пенсій хоча б з 1 листопада, не чекаючи прийняття ефемерного бюджету на 2010 рік», - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

«Зрозуміло, що це не може бути така величина, яку пропонує Партія регіонів, аби не ухвалити жодних рішень. Але зрозуміло, що відмахуватися від цієї проблеми взагалі також недоцільно, тому що реальна вартість життя зростає з кожним тижнем, а купівельна спроможність співвітчизників падає», - додав лідер руху «За Україну!».