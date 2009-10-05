Литвин обіцяє поставити на голосування все, аби тільки Раду розблокували

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє поставити на голосування завтра усі пропозиції, які б дозволили розблокувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, будуть поставлені на голосування усі пропозиції, які скасують рішення Верховної Ради про голосування руками за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів. «Якщо рішення не буде прийнято, то тоді знову буде блокування», - сказав він.

Водночас, за словами спікера, якби справді була зацікавленість ухвалити законопроект про підвищення соціальних стандартів, то це можна було б зробити ще минулого пленарного тижня, оскільки необхідна кількість голосів депутатів була.