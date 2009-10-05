У вівторок, 6 жовтня, о 10.00 у Кіровограді відбудеться пікетування ЗАТ «Креатив» (Промисловий проспект, 19) з вимогою до його власників, зокрема, депутата Кіровоградської обласної ради від БЮТ Станіслава БЕРЬОЗКІНА, повернути борги підприємству ТОВ «Інвестагропром».

Трудовий колектив «Інвестагропрому» стурбований тим, що їхнє підприємство більше року не може отримати кошти від свого колишнього партнера - ЗАТ «Креатив». Борг підприємству – понад 2 млн. грн. – підтверджено судово. Через це під загрозою зриву перебуває реалізація плану розвитку ТОВ «Інвестагропром».

Контактні телефони організаторів акції: 8 (067) 470-00-66 та 8 (04733) 2-23-83