У БЮТ кажуть, що на пенсіонерів манна небесна не впаде

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН закликав фракцію Партії регіонів не використовувати трибуну парламенту «як дармовий рекламний майданчик».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

«Сподіваємось, що наші колеги з Партії регіонів розуміють, що з прийняттям закону про підвищення соціальних стандартів на наших пенсіонерів не почне падати манна небесна», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він закликав фракцію Партії регіонів більше не блокувати роботу парламенту, щоб не повторилась ситуація, коли «одна гілка влади працює, а інша займається відвертим саботажем».

Депутат наголосив, що ВР повинна працювати, а якщо у фракції Партії регіонів «немає бажання робити щось самим, то дайте можливість працювати коаліції і хоча б не заважайте».

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив на необхідності ухвалення проекту державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів декілька місяців поспіль блокувала роботу ВР з вимогами ухвалити закон про підвищення соціальних стандартів.

Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році».

За даний законопроект проголосували 259 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада також ухвалила рішення щодо скорочення процедури розгляду у другому читанні даного законопроекту із 14 днів до 7-ми.

Згідно з законопроектом, передбачається встановити прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законопроектом передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.