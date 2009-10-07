У Медведєва кажуть, що він не збирається зустрічатися з Ющенком

У програмі візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Молдови 9 жовтня немає окремої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це повідомила журналістів прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА, передає РІА «Новости”.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня В.ЮЩЕНКО заявив, що планує 9 жовтня зустрітися з Д.МЕДВЕДЄВИМ на самміті СНД у Кишиневі.

Того самого дня прес-секретар глави Російської держави Наталія ТІМАКОВА сказала, що Кремль поки не отримував від української сторони запиту з приводу проведення зустрічі Президентів Росії і України у рамках самміту глав держав СНД у Кишиневі.

Водночас вчора, 6 жовтня, глава МЗС України Володимир ХАНДОГІЙ заявив, що українська сторона направляла російській звернення щодо можливості зустрічі Президентів України і РФ у Кишиневі, проте «ми поки що не маємо відповіді російської сторони конкретної з цього питання”.