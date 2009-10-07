Тимошенко: люди не можуть написати три слова, а балотуються у Президенти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що силові структури повинні автоматично проводити перевірку достовірності дипломів і вчених звань претендентів на вищі посади в українській владі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи своє доручення Міністерству освіти і науки провести перевірку достовірності диплома заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

«Такі шахрайства і обмани вже досягають апогею, коли люди без дипломів, без освіти, без здатності грамотно написати три слова, обіймають найвищі державні посади, а крім того, ще й балотуються в Президенти. Я думаю, це трагедія для країни, тому хотілося б, щоб провели перевірку дипломів, професорських звань та інших регалій у тих людей, які йдуть на державні посади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО звернувся до прем`єра народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ.

Крім того, відповідне звернення він направив і на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.