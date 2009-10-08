Кириленко хоче знати, чому начальник Генштабу пішов у відставку

Депутатська група «За Україну!» вимагає збільшити у державному бюджеті України на 2010 рік видатки на Збройні сили України, оборону, питання національної безпеки та зовнішньої політики. Про це, виступаючи з парламентської трибуни, сказав голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав Кириленко.

«Нас турбує питання, про яке вже волають люди – питання оборони і національної безпеки», - сказав він, висловивши переконання, що армія не може проіснувати за 13 млрд. грн., закладених у державному бюджеті на 2010 рік на потреби ЗС України сукупно із загального і спеціального фондів. Він також наголосив, що по загальному фонду бюджету видатки на армію становлять лише 8,5 млрд. грн. при мінімальній потребі - 30 млрд. грн.

Кириленко звернувся до Голови ВР України щодо необхідності заслухати на засіданні ВР України виконувача обов’язків керівника генштабу Збройних сил України, щоб з’ясувати ситуацію із фінансування армії, загрози національній безпеці та обороні та причини відставки керівника Генерального штабу. «Начальник Генштабу пішов у відставку. Я не знаю справжніх причин, але для будь-якої країни, яка себе поважає, це дуже серйозний випадок», - сказав він.

Він також закликав депутатів звернути увагу на факти, оприлюднені Українською Громадою Севастополя. «Українська Громада Севастополя прямо пише, що ЧФ РФ розгорнув у Криму серйозну активність, вже визначає на оперативних картах шляхові сполучення, і навіть дивиться усі бетонні підвали, які на думку російських військових експертів можуть бути використані російською стороною в якості опорних пунктів, - зазначив Кириленко. - Давайте перевіримо правда це чи ні. Я прошу, щоб депутати від усіх фракцій звернули на це увагу».

В’ячеслав Кириленко також наголосив на катастрофічному фінансуванні зовнішньополітичного напрямку. За його словами, на розвиток диппредставництв і розширення мережі власності за кордоном у проекті бюджету виділено усього 45 тисяч гривень, а посольства України у багатьох країнах уже закриваються.

«Ми свідомо закладаємо такою урядовою політикою провал в оборонній сфері і на зовнішньополітичному напрямку?, - наголошує лідер Руху «За Україну!» - Тоді виникає питання про пріоритети такого уряду». «Поки не отримаємо відповідей на ці питання голосувати за бюджет не будемо, - запевнив Кириленко. - Бюджет пропонуємо відправити на доопрацювання».