Блок Кличка заблокував президію у залі Київради

Депутати Блоку Віталія Кличка за підтримки представників Блоку Миколи Катеринчука та за участю народного депутата Кирила КУЛИКОВА заблокували президію в сесійній залі Київради з метою не допустити проведення сьогоднішнього засідання сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер блоку В.КЛИЧКО звернувся до всіх депутатів Київради також підтримати блокування і не допустити «масового мародерства» майна і землі столиці.

«Ми будемо робити все для того, щоб сесія не відбулася. Ми вимагаємо, щоб Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмінив підвищення тарифів. І друга наша вимога - щоб сесія проходила згідно з регламентом, у четвер», - сказав В.КЛИЧКО, який зайняв місце у президії.

Він підкреслив, що при організації сьогоднішнього засідання Київради були допущені порушення. Крім того, він впевнений, що крім цих земельних рішень, що вже оформлені у вигляді проектів рішень, на розгляд будуть вноситися додаткові земельні пропозиції з голосу.

Блок Кличка наполягає на втручанні правоохоронних органів в ситуацію, що склалась у столиці, та, відповідно, вимагає реакції на порушення законодавства.

В.КЛИЧКО повідомив, що направив звернення у Шевченківський районний суд Києва з приводу законності проведення сьогоднішнього засідання сесії.

У позові до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та заступника міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО він зазначає про порушення строків скликання пленарного засідання сесії, відсутність повноважень у О.ДОВГОГО скликати пленарні засідання, а також про порушення строків надання матеріалів пленарного засідання сесії.

В.КЛИЧКО просить суд визнати неправомірною бездіяльність Київського міського голови щодо скликання позачергових засідань сесії 13 та 14 жовтня та заборонити керівництву Київради проводити вказані засідання.

Позов у суд передано жовтня.

Звертаючись до депутатів, В.КЛИЧКО зазначив, що сьогоднішня сесія може бути за результатами гіршою для Києва, ніж скандальна сесія 1 жовтня.

У свою чергу БЮТ у Київраді також заявив, що не голосуватиме за земельні питання. В той же час БЮТ виступає за проведення сьогоднішнього засідання, але лише для того, щоб розглянути тарифне питання.

Як поінформувала лідер фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, на сьогоднішнє і завтрашнє засідання підготовлено документи для відведення близько 30 га столичної землі в зелених зонах під забудову, зокрема, 21 га – на Столичному шосе, де суцільний ліс.

“Наша фракція брати участь у такому голосуванні не буде. На зборах фракції прийнято таке рішення», - сказала вона, додавши, що єдина причина, чому депутати БЮТ сьогодні в сесійній залі – це вимога знизити тарифи на ЖКП в місті.

О.ДОВГИЙ після виступів депутатів опозиційних фракцій зібрав представників ЗМІ на короткий брифінг. Він повідомив, що запросив лідерів всіх фракцій Київради на Погоджувальну раду та висловив сподівання, що відбудеться конструктивна розмова між всіма представниками політичних сил.

Він запевнив, що зробить все, щоб повернути в сесійну залу «спокій і конструктив».