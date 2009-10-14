Експерт назвав скандал в Артеку ударом опозиції по владі

У справі багатомісячної давнини щодо начебто зґвалтування дітей в Артеку, яку підняв "регіонал" Вадим Колесніченко, ймовірно, присутні політичні мотиви, пов’язані з початком виборчої кампанії в Україні.

Експерт Кримського центру незалежних політичних дослідників та журналістів Володимир Притула в інтерв’ю "Німецькій хвилі" зауважив, що Колесніченко є одним із "спічрайтерів" Партії регіонів. А випадок, про який розповів депутат лише тепер, стався понад півроку тому. Експерт переконаний: оприлюднення такої інформації є, в першу чергу, ударом опозиції по українській владі, зважаючи на те, що "Артек" входить до структури Державного управління справами, що у підпорядкуванні президента, а також управляється міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.

Однак, хто більше постраждає від скандалу - президент Ющенко чи прем’єр Тимошенко – стане зрозумілим лише коли будуть оприлюднені прізвища людей, яких підозрюють в скоєні цього злочину, припустив Притула.

Водночас він підкреслив, що, яким би чином не завершилось розслідування кримінальної справи про розбещення дітей, репутації "Артеку", який вважається однією з "перлин" України, завдано колосального удару.

"Це дуже сильно вдарить по іміджу "Артека", з одного боку - як золотої мрії кожної української дитини, а з іншого - як міжнародного центру дитячого відпочинку", - сказав Володимир Притула.

Керівництво "Артеку" спростовує заяву народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченко про випадки ґвалтування дітей у таборі, хоча у Генепрокуратурі України підтвердили, що МВС розслідує відповідну кримінальну справу.