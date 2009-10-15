Кучма вважає, що з Президента не треба робити «всеросійського старосту»

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що дискусію про обрання Президента парламентом слід припинити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в рамках Інтернет-моста Київ-Москва-Кишинів-Тбілісі.

«Я думаю, дискусію на цю тему в Україні треба припинити. Президент повинен бути главою держави, а робити з нього щось на зразок, як за Радянського Союзу був всеросійський староста Михайло Іванович Калінін, не треба... Почитай Конституцію й заспокойся», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому, на його думку, в нинішнього Президента України достатньо повноважень, навіть більше, ніж у Президента Польщі. У зв`язку з цим Л.КУЧМА вважає, що «треба суворо виконувати Конституцію. Кращої за парламентсько-президентську модель держави не існує. Якщо Президенту хочеться бути всім і вся, то почитай Конституцію й заспокойся».