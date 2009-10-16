Регіонал пропонує запровадити хімічну кастрацію педофілів

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії вчиненню злочинів проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх)”, автором якого є перший заступник голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СІВКОВИЧ (фракція Партії регіонів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, даним законопроектом передбачається запровадження процедури хімічної (фармакологічної) кастрації особи (йдеться про застосування до особи певного медичного препарату, що пригнічує сексуальний потяг (лібідо) та сексуальну активність), що вчинила злочин проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх або суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки складу такого злочину.

Законопроектом передбачено, що процедура хімічної кастрації полягає у застосуванні до особи спеціально визначених законодавством медичних препаратів, які унеможливлюють подальшу фізіологічну сексуальну потенцію злочинця-педофіла. Згідно із законопроектом, примусовий захід протидії вчиненню злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості неповнолітніх застосовується судом довічно незалежно від призначеного покарання (ув‘язнення) або застосованих примусових заходів медичного характеру щодо осіб, визначених Кримінальним кодексом.

У повідомленні прес-служби В.СІВКОВИЧА зазначається, що протягом першого півріччя 2009 року до українських судів було передано 382 кримінальні справи за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), 327 справ за статтею 153 (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), 27 справ за статтею 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) та 131 справа за статтею 156 (розбещення неповнолітніх).

Лише за 9 місяців цього року від зґвалтувань постраждало 110 неповнолітніх.