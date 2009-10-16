У ЦВК заспокоїли: на виборах-2010 буде 4 транзитні сервери - це не страшно

Транзитний сервер Центральної виборчої комісії працюватиме на президентських виборах 2010 року, як і під час виборів 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам представник ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Транзитний сервер ЦВК працював у 2004 році, працював у 2006 році, в 2007-му і обов`язково працюватиме в 2010-му», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він пояснив, що транзитний сервер є частиною технологічної системи, і на сьогодні таких серверів налічується чотири.

«І насправді їх не потрібно шукати, всі знають, де вони знаходяться, всі завжди знали, де вони знаходяться. Це необхідний технологічний компонент системи «Вибори», який використовується для того, щоб розшифровувати дані про хід підрахунку голосів з окружних виборчих комісій, що надходять у ЦВК по системі «Вибори»», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, наголосив, що «транзитний сервер це насправді зовсім не страшилка».

Він відзначив, що офіційні результати виборів будуть визначені на підставі оригіналів протоколів підрахунку голосів виборчих округів і виборчих комісій.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ пояснив, що розшифровані пакети даних з транзитних серверів надходять на сервер реплікації, а звідти надходять до центральної бази даних системи «Вибори» і відображуються на моніторах. М.ОХЕНДОВСЬКИЙ підкреслив, що це дасть можливість журналістам спостерігати за ходом підрахунку голосів у ЦВК.