«Свобода» вимагає запровадити страту за злочини проти нації

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» ініціює запровадження смертної кари в Україні за злочини проти нації і проти держави. Про це сьогодні в Івано-Франківську на віче «Воля нації проти свавілля кланів» заявив голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ТЯГНИБОКА, Україна потребує «радикального очищення у владі».

«Радикальне очищення - введення смертної кари в Україні за злочини проти нації і проти держави, то інакше питання не вирішиш. Але для цього потрібна політична воля тих, хто буде при владі. Сподіваюся що це буде дуже швидко», - наголосив лідер ВО «Свобода».

На його думку, вся українська влада «прогнила і корумпована». «Всі переступили межі. Те, що творять вони, можна порівняти сьогодні з колишнім біблійним Содомом і Гоморою. Бо інакшого назвати це не можна . Ця влада переступила межу», зауважив О.ТЯГНИБОК,

Лідер ВО «Свобода» наголосив на необхідності проведення люстрації влади.

«Люстрація передбачає усунення колишніх негідників, які довели державу до нинішнього стану», - сказав промовець на мітингу. Він повідомив , що «Свобода» подала до Верховної Ради законопроект «Про люстрацію в Україні», «стаття 5-а якого передбачає тимчасову заборону займати певні посади. За цим законопроектом не допускаються до влади тимчасово, приміром на 10 років, «ті, які станом на 1 січня 1992 року працювали на керівних посадах Компартії СРСР від рівня районного комітету і вище, були членами бюро цих комітетів, членами ЦК КПРС тощо; працювали на посаді секретаря партійного комітету КПРС на підприємстві, установі, організації; працювали на керівних посадах КДБ або в штаті 5–го управління КДБ СРСР; працювали на посаді начальника політичного відділу управління в радянській армії чи в міністерстві внутрішніх справ Радянського Союзу і т.п.».

О.ТЯГНИБОК навів дані вивчення біографічних даних чиновників центральної влади на предмет їхньої причетності до співпраці зі спецслужбами. «Станом на 2009р рік з 909 перевірених біографій - 4% тобто 38 осіб самі визнали, що були агентами КДБ, 47% або 422 ймовірно співпрацювали з КДБ Радянського Союзу, 15% або 133 особи займали високі посади в комуністичній партії, 47% або 440 осіб ймовірно займали саме такі посади», - наголосив лідер ВО «Свобода».