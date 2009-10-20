Луценко сам розповість Раді про скандал з розбещенням дітей

На вечірньому засіданні, тобто о 16.00, парламент заслухає інформацію представників Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо діяльності правоохоронних органів у зв’язку з поширенням у ЗМІ повідомлень про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який вів ранкове засідання.

ВР на вечірньому засіданні заслухає інформацію представників Генпрокуратури і МВС щодо справи про розбещення дітей

Київ. 20 жовтня. УНІАН. На вечірньому засіданні, тобто о 16.00, парламент заслухає інформацію представників Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо діяльності правоохоронних органів у зв’язку з поширенням у ЗМІ повідомлень про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який вів ранкове засідання.

УНІАН в МВС України підтвердили, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО має намір прибути до парламенту і виступити перед депутатами з цього питання.

Водночас у прес-службі Генпрокуратури також зазначили, що до ВР повинен приїхати або генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, або його перший заступник Віктор ПШОНКА.