Демократів закликають визначитися з єдиним лідером

Лідер громадської організації “Київська громада”, народний депутат (НУ–НС) Валерій БОРИСОВ закликає демократичні сили об’єднатися навколо єдиного лідера, повідомили УНІАН в оргкомітеті форуму. «Зараз не час розпорошуватися й діяти за принципом, де два українці – там три гетьмани: потрібно нарешті поступитися особистими амбіціями заради стабільного майбутнього держави», – заявив під час установчого форуму Народних Зборів В.БОРИСОВ (він є координатором форуму).

За його словами, сьогодні "вкрай важливо створити ефективний орган самоорганізації громадян, який дасть змогу кожному брати участь у процесі формування та реалізації державної політики, впливати на вибір шляху розвитку району, міста, країни". Такою інституцією, на думку В.БОРИСОВА, мають стати Народні Збори. Лідер Київського громади вважає, що потрібно повернути народові його право власноруч будувати своє життя. Він також наголосив, що потрібно повернутися до першооснови демократії – до реального народовладдя. «Мета Народних Зборів, – сказав В.БОРИСОВ, – об’єднати зусилля інститутів громадянського суспільства для більш ефективної реалізації народних ініціатив, тобто проведення експертиз законів, прийняття рішень органами державної влади й місцевого самоврядування з подальшим народним контролем за їх виконанням». За його словами, нині органи самоуправління перетворилися на органи «самоуправства».

Він підкреслив, що головне завдання громадських організацій-засновників Народних Зборів – “створити механізм контролю влади, який примусить її дослухатися до думки суспільства”.

Як повідомлялося, до Народних Зборів Києва увійшло понад 100 громадських організацій, серед яких Київська громада, Народна рада, органи самоорганізації населення міста Києва, Фронт порятунку України та інші.