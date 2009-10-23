У Польщі розглядають Порошенка як «досить потужну фігуру»

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО планує відвідати Польщу з одноденним робочим візитом у другій половині листопада.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Візит, як очікується, відбудеться в другій половині листопада», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що у ході візиту планується зустріч П.ПОРОШЕНКА з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ і прем’єр-міністром Дональдом ТУСКОМ.

За словами заступника міністра, остаточно дата і програма візиту будуть узгоджені пізніше залежно від робочого графіка П.ПОРОШЕНКА та польських високопосадовців.

При цьому К.ЄЛІСЄЄВ зауважив, що представники уряду та Президента Польщі під час зустрічі з ним задекларували готовність організувати такі зустрічі. «Отримав сигнал від польських колег, що вони зроблять усе можливе, аби візит мав належний статус», - сказав український дипломат.

У канцелярії польського Президента розглядають П.ПОРОШЕНКА “як досить потужну фігуру, яка здатна не тільки «просунути» Україну ближче до реалізації стратегічних цілей зовнішньої політики, а також сприяти подальшому зміцненню стратегічних відносин з Польщею», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ привітав П.ПОРОШЕНКА зі вступом на посаду і запросив здійснити візит до Польщі.