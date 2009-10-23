З’їзд Партії регіонів висунув Януковича кандидатом у Президенти

«З Богом – до перемоги!»

З’їзд Партії регіонів висунув лідера цієї політичної сили Віктора ЯНУКОВИЧА кандидатом у Президенти України. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні у Києві XII з’їздом Партії регіонів, 592 делегати якого одноголосно висунули свого лідера В.ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост глави держави. «З Богом – до перемоги!», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, розпочинаючи свою передвиборчу президентську кампанію.

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