Експерт: «Артеківський» скандал вдарить бумерангом по замовниках

Розслідування т. зв. «артеківської» справи нарешті має шанс перейти з передвиборчої у суто кримінальну площину. Про це заявив політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, коментуючи сьогоднішню інформацію від прес-служби Генеральної прокуратури України, що у справі про розбещення неповнолітніх залишився один підозрюваний.

«Не варто поспішати з висновками, які може зробити лише суд. Проте показово, що навіть після передачі справи з провадження МВС до Генпрокуратури жодних фактів про причетність третіх осіб до цього цинічного злочину виявлено не було», - підкреслив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Експерт звертає увагу на те, що попри відому близькість прокуратури до Секретаріату Президента і керівництва Партії регіонів, слідчим поки не вдалося зв`язати справу з політиками, як цього прагнули організатори скандалу.

«Бажання окремих політиків переграти опонентів за рахунок роздмухування «артеківської» справи і втягування в неї народних депутатів було величезним. Проте ці зусилля поки виявилися марними. Тепер скандал вдарить бумерангом по тих політиках і ЗМІ, хто публічно оголосив без вини винними трьох народних депутатів», - спрогнозував Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Політтехнолог вважає, що, незважаючи на відсутність у справі політичної складової, суспільство все одно має вимагати її повного і оперативного розслідування. «Хоча після висновку слідчих прокуратури про відсутність інших підозрюваних треба порушувати кримінальну справу по факту наклепу проти тих, хто публічно ввів в оману громадськість, завдавши непоправної шкоди репутації України», - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей. Пізніше Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що слідство отримало свідчення про те, що до справи про розбещення дітей у Криму причетні народні депутати.

26 жовтня прес-служба ГПУ повідомила, що в кримінальній справі про розбещення двох малолітніх дітей є лише один обвинувачений - їхній батько, інших, у тому числі підозрюваних, немає. «У справі наразі є тільки один обвинувачений, більше ні обвинувачених, ні підозрюваних немає», - сказали в Генпрокуратурі.