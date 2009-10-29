Кислинський провчився рік у Поплавського - і був відрахований

Головне управління державної служби рекомендує уряду звернутися до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України щодо порушення кримінальної справи проти Андрія КИСЛИНСЬКОГО, який перебував на високих державних посадах, на підставі частини 3 статті 358 Кримінального кодексу за свідоме використання недостовірної інформації при зарахуванні на державну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління держслужби Тимофій МОТРЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, оприлюднивши результати службового розслідування, яке проводилося за дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

“Ми рекомендували керівництву уряду передати матеріали службового розслідування до Міністерства внутрішніх справ і до Генеральної прокуратури з метою можливого реагування і порушення кримінальної справи. Ознаки кримінальної справи є”, - сказав Т.МОТРЕНКО.

За його словами, під час службового розслідування не виявлено підтверджень навчання А.КИСЛИНСЬКОГО в Київському національному університеті ім. Шевченка. “Жодного документального підтвердження вступу, навчання і закінчення Київського нацуніверситету комісією з проведення службового розслідування не встановлено. Диплом КВ № 10359272 від 30.06. про закінчення КНУ та отримання такої спеціальності Київським національним університетом ніколи не замовлявся, державним підприємством “Державний центр прикладних інформаційних технологій” не виготовлявся і студенту КИСЛИНСЬКОМУ не видавався”, - заявив Т.МОТРЕНКО.

Він повідомив, що серія та номер документа, який засвідчував освіту А.КИСЛИНСЬКОГО, насправді належить іншому документу про освіту, який був виданий іншій особі в іншому регіоні.

“Такий документ за серією КВ № 10359272 був виготовлений ще в 1998 році – це свідоцтво про базову середню освіту людині, яка закінчила Шепетівську середню школу № 7 у Хмельницькій області”, - додав він.

При цьому Т.МОТРЕНКО також зазначив, що диплом, який нібито був виданий А.КИСЛИНСЬКОМУ про закінчення Київського національного університету, має ознаки підробленого документа. Зокрема, голова Держслужби сказав, що печатка на дипломі не відповідає справжній печатці, якою засвідчувалися дипломи Київського національного університету. “Київському університету було присвоєно статус національного, і з цього часу печатка вже була “Київський національний університет ім. Шевченка”, а в дипломі, який отримував Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, стоїть печатка “Київський університет ім. Шевченка”, хоча ця печатка на той момент (видачі диплому) була знищена, і є відповідний акт знищення”, - підкреслив Т.МОТРЕНКО.

Крім того, за його словами, в той час, коли був виданий диплом, у Київському національному університеті не було такої спеціальності, як “історик - викладач історичних дисциплін”. “Була спеціальність “історик - викладач історії”, - додав він.

Голова Держслужби повідомив, що під час службового розслідування було встановлено, що А.КИСЛИНСЬКИЙ навчався в Київському національному університеті культури з 1997 року. Але через рік – в лютому 1998-го - був відрахований за несплату за навчання. За його словами, А.КИСЛИНСЬКИЙ навчався за фахом “зв’язки з громадськістю і піар”.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ заявив про використання А.КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту. Він звернувся до прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО.

12 жовтня міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, й диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - зазначив міністр.

13 жовтня голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади свого заступника, яке В.ЮЩЕНКО задовольнив.