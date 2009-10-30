Гриценко: для боротьби з епідемією Президент має задіяти силові структури

Паніку треба зупиняти не заспокійливими закликами, а рішучими й ефективними діями, вважає голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО. Як повідомляє прес-служба політика з посиланням на його веб-сторінку, за словами А.ГРИЦЕНКА, для цього необхідні: мобілізація усіх сил і засобів держави з надання медичної допомоги, незалежно від їх відомчого підпорядкування й форми власності, ефективна координація дій на урядовому рівні, підтримка зусиль уряду з боку Президента.

«Ситуація у західних областях вийшла на рівень епідемії, – коментує останні повідомлення про епідемію А.ГРИЦЕНКО. – Фахівцям уже відомо, що маємо справу з пандемічним грипом, який інтенсивно провокує нові захворювання й може швидко поширюватися серед людей. Кількість хворих зростає, десятки людей уже померли від хвороби». За словами голови парламентського комітету, “зараз поширюється паніка, люди скуповують в аптеках ліки і медичні засоби, в тому числі антибіотики, які не придатні для профілактики й лікування саме цього грипу. Медики працюють на межі фізичних можливостей, окремі районні лікарні переповнені хворими на 40–60% понад норму”. Утім, попри зусилля медиків, «ситуація загрожує вийти з-під контролю й може спричинити масові захворювання по всій країні, ще більше посилити паніку. Цього допустити не можна. За жодних умов», – підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

«Президент, – вважає він, – має визначити завдання підпорядкованим силовим структурам, насамперед Збройним Силам, і задіяти для надання допомоги населенню медичні частини і підрозділи, а також військові шпиталі і, в разі потреби, санаторії для розміщення хворих. Крім того – призвати необхідну кількість офіцерів-медиків з числа резерву першої черги на період, доки загроза поширення хвороби не буде локалізована».

Це треба зробити невідкладно, протягом двох діб, переконаний політик.

Голова Комітету з питань нацбезпеки і оборони радить насамперед задіяти мобільні санітарно-епідеміологічні загони армії, які спроможні діагностувати хвороби, на місці робити аналізи, виявляти збудники хвороб і надавати людям допомогу в місцях їхнього проживання.

«Треба спорядити мобільні групи військових медиків, які б здійснювали профілактичний огляд людей і, в разі потреби, надавали їм допомогу у найбільш віддалених гірських районах. Такі можливості в армії є, і їх можна задіяти оперативно, – зазначив він. – А щоб заспокоїти людей, дати їм відчуття безпеки і тим самим зупинити поширення панічних настроїв, треба організувати оперативну профілактику і медичну допомогу безпосередньо в населених пунктах”.

За цих умов “неприпустимими є істеричні заклики окремих політиків щодо введення режиму надзвичайного стану в країні, чи її окремих регіонах”, вважає А.ГРИЦЕНКО. Органи державної влади мають всі необхідні повноваження і повинні діяти спокійно, рішуче і ефективно, “без будь-яких політичних авантюр”, заявив він.