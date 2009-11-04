Чорноморський флот Росії загубив у Севастополі 10 секретних документів

Жителі Севастополя днями знайшли і передали СБУ близько 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Сьогодні-завтра ми повернемо Чорноморському флоту Росії близько 10 таємних документів, які нам передали громадяни України – жителі Севастополя”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, наголосивши при цьому, що наразі невідомо, в який спосіб ці документи вийшли за межі бази ЧФ.

“Хай розбираються самі внутрішніми розслідуваннями”, - сказав голова СБУ.

Продовжуючи тему базування ЧФ в сьогоднішньому ефірі “Радіо Свобода” В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав російську сторону: “Не треба нам закидати, що ми чимось перешкоджаємо Чорноморському флоту. Ні. З точністю навпаки ми їм допомагаємо”.