У БЮТ кажуть, що пандемію грипу роздмухують Ющенко і Янукович

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ спільно працюють на повну дестабілізацію ситуації в Україні,заявляє народний депутат, член фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, він сказав: «ЮЩЕНКО та ЯНУКОВИЧ працюють на роздмухування пандемії грипу для того, щоб ввести надзвичайний стан та скасувати президентські вибори. Вони розуміють, що приречені на поразку, і тому для них краще скасувати президентські вибори та домовитись між собою».

За словами С.СОБОЛЄВА, «однією рукою Президент України за поданням Партії регіонів та особисто В.ЯНУКОВИЧА підписує дірку в бюджеті на цей рік на 8 млрд. гривень, а на наступний рік - майже на 80 млрд. гривень, начебто збільшуючи соціальні стандарти, а насправді запроваджуючи зрівнялівку пенсій та заробітних плат». «Тим часом робить заяву, що не підпише виділення 1 млрд. гривень на закупівлю вакцин та відповідного обладнання, яке врятує життя тисяч людей від пандемії каліфорнійського грипу», - додав він.

«На мій погляд, більш цинічної заяви Президента, ніж та, яка виголошена сьогодні, важко уявити. Заяви Президента з приводу розкручування інфляції урядом на фоні підпису ЮЩЕНКА під законом, який, фактично, зриває систему виплати пенсій, заробітних плат та призводить до тотального безробіття, або, як альтернатива, - до розкручування інфляції», - зазначив С.СОБОЛЄВ.

«Саме тому ми чітко бачимо союз між ЯНУКОВИЧЕМ - лідером так званої опозиції, та Президентом України ЮЩЕНКОМ, завдання яких полягає в одному, щоб за будь-яку ціну знищити прем’єр-міністра, уряд України, але реально - це знищити країну, ухвалюючи та підписуючи президентські рішення», - додав він.

Також депутат зазначив, що минулого місяця Президент заветував три рішення уряду стосовно виділення коштів на закупівлю спеціального обладнання для вентиляції легенів.

«Було готове рішення уряду на закупівлю цього обладнання для пологових будинків, для виходжування немовлят. Саме немовлята, вагітні жінки та діти найбільш вразливі до каліфорнійського грипу», - наголосив С.СОБОЛЄВ.