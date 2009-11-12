Ющенко просить у НАТО вакцину від «свинячого грипу» для України
18:42, 12 листопада 2009Політика
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Президент певен, що питання - не в грошах
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до лідерів семи країн світу та керівництва НАТО з проханням надати Україні як гуманітарну допомогу вакцину проти грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі кременчуцької телекомпанії «Візит».
В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна потребує вакцини як від сезонного грипу, так і від “каліфорнійського”.
Президент висловив сподівання, що найближчим часом це питання буде вирішено позитивно. «Питання тут не в коштах, а питання у професійній урядовій політиці», - сказав глава держави.
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