Ющенко просить у НАТО вакцину від «свинячого грипу» для України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до лідерів семи країн світу та керівництва НАТО з проханням надати Україні як гуманітарну допомогу вакцину проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі кременчуцької телекомпанії «Візит».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна потребує вакцини як від сезонного грипу, так і від “каліфорнійського”.

Президент висловив сподівання, що найближчим часом це питання буде вирішено позитивно. «Питання тут не в коштах, а питання у професійній урядовій політиці», - сказав глава держави.