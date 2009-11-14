Тимошенко відповіла на «бомжа»: я державної землі «не поцупила»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО допускає, що деякі політики, у тому числі й високого рівня, можуть сприймати її як "бомжа”, оскільки вона жодного дня в житті не жила на державній дачі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам, коментуючи недавню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Можливо, і виглядає "бомжем" прем`єр-міністр, який жодного разу в своєму житті не заселився ні на одну державну дачу. Хоча я маю право це згідно із законом, але я принципово цього не роблю. І в той час, коли і Віктор ЮЩЕНКО, і Віктор ЯНУКОВИЧ, і Микола АЗАРОВ, і можу всіх їх назвати поіменно, будучи в опозиції або при владі, позаймали по тисячі квадратних метрів державні дачі і живуть за державні кошти. Я жодного разу на дачу не оселялася. Тому, можливо, я для них і виглядаю “бомжем" або нерівною людиною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що була здивована, коли в декларації про доходи Президента України побачила інформацію про покупку нової ділянки землі. «Я була здивована, коли в декларації Президента побачила придбану землю – 13 гектарів – в Безрадичах під Києвом… Але я теж думаю, що я, можливо, поряд з Президентом і виглядаю "бомжем", тому що я жодної ділянки державної землі не поцупила, поки працюю прем`єр-міністром. Тому, може, так… так і є, так доведеться і жити», - з посмішкою заявила Ю.ТИМОШЕНКО.