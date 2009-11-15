Ульянченко: уряд оголосив Таміфлю мало не панацеєю від грипу

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО упевнена, що про грип населенню мають розповідати не політики, а лікарі.

Як повідомля прес-служба глави держави, про це В. УЛЬЯНЧЕНКО сказала в інтерв’ю кореспондентам одеських видань – «Чорноморські новини» та «Одеські вісті».

В ході спілкування з журналістами В.УЛЬЯНЧЕНКО торкнулась теми грипу й боротьби з ним.

«У цьому контексті слово потрібно давати не політикам, а лікарям, адже ми бачимо, що грип дедалі стає «політичним». До питання грипу треба підходити спокійно, виважено и, головне, професійно. Наразі ми маємо ситуацію, коли уряд оголосив чи не панацеєю препарат «Таміфлю». Але при цьому забули про те, що у фахівців з різних країн існують навіть певні застереження щодо цього препарату, в аптеках він не продається «на руки» – тільки за рецептом лікаря. У нас, на хвилі паніки та виголошень уряду, його буквально розмели», - зазначила глава Секретаріату.