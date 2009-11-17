Тимошенко каже, що європейські заводи стали в чергу за українськими виробами

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відвідала Міжнародну науково-промислову корпорацію "ВЕСТА-Дніпро", де оглянула виробничі приміщення, обладнання та зразки готової продукції.

Ю.ТИМОШЕНКО також взяла участь у церемонії відкриття шостого акумуляторного заводу ТОВ "ВЕСТА-Індастріал", повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Мені дуже приємно бути сьогодні на відкритті шостого заводу і приємно згадати, що саме на цьому заводі я починала свою трудову діяльність”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що це підприємство є одним з найбільших у Європі з виробництва акумуляторних батарей. Глава уряду висловила переконання, що акумулятори, які виробляються на заводі, мають високу конкурентну спроможність на світових ринках, і зазначила, що “європейські підприємства вже стали в чергу і не можуть дочекатися, поки отримають продукцію”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що, оскільки завод виробляє унікальні енергозберігаючі технології, то уряд планує сформувати держзамовлення на виробництво на підприємстві продукції, зокрема, стовпів для освітлення трас, автобанів і вулиць, які працюватимуть за рахунок вітроагрегатів та сонячних батарей.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, держзамовлення стосуватиметься оснащення транспортних засобів сонячними батареями та електроакумуляторами, що дозволило б започаткувати в Україні виробництво електромобілів.

Прем’єр також повідомила, що уряд в наступному році планує побудувати у кожному селі фельдшерсько-акушерські пункти, в яких лікарі не тільки працюватимуть, а й проживатимуть. За її словами, Кабмін укладе угоди з дніпропетровським заводом щодо оснащення таких пунктів енергозберігаючим обладнанням.