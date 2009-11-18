Ющенко з Саакашвілі їстимуть вареники назло Путіну?

Запросивши до Києва Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ у той час, коли в Ялті проходитиме зустріч Юлії ТИМОШЕНКО з Володимиром ПУТІНИМ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО дає привід російській делегації зайняти на переговорах максимально жорстку позицію. Таку думку висловив директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ в коментарі УНІАН.

Як повідомлялося, засідання Міжурядової українсько-російської комісії з питань економічного співробітництва та зустріч глав урядів країн СНД було заплановане у Ялті на 19-20 листопада. Нещодавно з’ясувалося, що саме на ці дні В.ЮЩЕНКО запросив до Києва Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ.

“Для мене абсолютно очевидно, що головна мета будь-яких дій В.ЮЩЕНКА – не допустити обрання Ю.ТИМОШЕНКО наступним Президентом. Це для нього буде особиста катастрофа, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ. - Саме переслідуючи цю мету, Президент підписав сумнозвісний закон про підвищення соціальних стандартів, хоча за змістом і суттю цей закон суперечить поглядам начебто ліберала В.ЮЩЕНКА. Запрошення Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ саме зараз – із того ж ряду”.

“Це абсолютно безсовісна дія, – зазначає М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ. - Адже йдеться навіть не про те, що Ю.ТИМОШЕНКО буде важко вести переговори з В.ПУТІНИМ у той час, коли Президент України їстиме вареники із Президентом Грузії. Йдеться про надзвичайно важливі для України угоди із Росією напередодні зими. Тому з боку В.ЮЩЕНКА це вже просто антиукраїнські дії”.

Вочевидь, говорить політолог, “він розраховує таким чином продемонструвати Заходу України, де знаходиться значна частина виборців Ю.ТИМОШЕНКО, що прем’єр, мовляв, веде переговори “з ворогом України ПУТІНИМ”. Як зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ, “за нашими дослідженнями, на Заході України люди співчувають Грузії та грузинам, але також усвідомлюють важливість того, щоби відносини із Росією були нормальними. Тому В.ЮЩЕНКО і тут помиляється у своїх розрахунках”.

“Однак, найгірше для України у тому, що своїми діями В.ЮЩЕНКО дає привід російській делегації зайняти на переговорах максимально жорстку позицію, зокрема, у газових переговорах. Якраз цього Україна нині потребує найменше, але Президент явно діє проти інтересів своєї країни”, - вважає М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що у рамках засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, яку планується провести в Ялті 19 листопада під головуванням прем`єр-міністрів України і Росії, обговорюватиметься питання поставок газу до України в 2010 році. «19 числа пройде спеціальне засідання українсько-російської економічної комісії, де будуть присутні два прем`єри – Росії та України – і урядові делегації. Саме ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас сьогодні, 18 листопада, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що під час роботи Міжурядової українсько-російської комісії з економічного співробітництва, засідання якої пройде 19 листопада в Ялті, питання щодо газових відносин між Україною і Росією не обговорюватимуться.