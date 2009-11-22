Литвина насторожує затишшя: напевно десь готують компромат

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що нинішнє затишшя у виборчій кампанії пов’язано з підготовкою «чергових викидів» компромату та підготовки до «масового підкупу виборців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що, мабуть, «готують чергові викиди, готують масовий підкуп виборців, нагромаджують необхідні можливості».

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні не просто проводити зустрічі з виборцями. За його словами, «краще сприймається, коли ти кажеш, що завтра всім все даси – кожній жінці по мужику, кожному лисому – по гребінцю, кожному любителю пива – по пиву».