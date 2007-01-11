Брифінг Чалого і Ванникової у Секретаріаті Президента перенесено на 14.00

У п’ятницю, 12 січня, о 14.00 у Секретаріаті Президента України відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента Олександра ЧАЛОГО та прес-секретаря глави держави Ірини ВАННИКОВОЇ. (Раніше повідомлялося, що брифінг відбудеться о 12.00). Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-63-18, 255-65-01.

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