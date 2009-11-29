Яценюк розповів, за що виключатиме з партії

Позачерговий з`їзд «Фронту змін», який відбувся у суботу, ухвалив рішення про участь партії в майбутніх виборах до місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, також з`їзд доручив раді партії сформувати виборчий штаб та програму партії на вибори.

Як зазначив на прес-конференції лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, в партії «буде жорстка політична дисципліна». За його словами, той хто в регіонах «захоче зробити коаліції за гроші, той буде виключений з партії».