Яценюк розповів, за що виключатиме з партії
02:18, 29 листопада 2009Політика
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Доручено сформувати виборчий штаб
Позачерговий з`їзд «Фронту змін», який відбувся у суботу, ухвалив рішення про участь партії в майбутніх виборах до місцевих рад.
Як передає кореспондент УНІАН, також з`їзд доручив раді партії сформувати виборчий штаб та програму партії на вибори.
Як зазначив на прес-конференції лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, в партії «буде жорстка політична дисципліна». За його словами, той хто в регіонах «захоче зробити коаліції за гроші, той буде виключений з партії».
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