Київські ювеліри презентують унікальний набір для Причастя

3 грудня з 13.00 до 14.00 в рамках виставки «Ювелір Експо Україна» (Київ, вул.Cалютна, 2-Б) відбудеться презентація унікального Євхаристичного набору (набір для Причастя), зробленого на замовлення Патріарха Єрусалимського майстрами «Київського ювелірного заводу».

Набір складається з п’яти предметів (потир, дискос, звездиця, корона для дискоса і корона для потира), виготовлених з дорогоцінних металів (срібло з позолотою). Загальна вага виробів – близько 33 кг, вони прикрашені фініфтю та понад 2600 каменями. Після презентації в Україні, Євхаристичний набір буде доставлено у Храм Воскресіння Христова, що в Єрусалимі.

Представників ЗМІ запрошують до стенду «Київського ювелірного заводу»: А №-13, центральний вхід «А».

Акредитація не потрібна.

Контактна особа: Ольга ЖАРКОВА, тел.: (044) 258-85-09.