ВР у п'ятницю хоче почути, як уряд виконує закон про соцстандарти

Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, планує заслухати звіт щодо виконання закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 393 народних депутати з 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, ВР запросить до сесійної зали для надання відповідної інформації міністра праці та соціальної політики Людмилу ДЕНИСОВУ та голову Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати». Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

30 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.