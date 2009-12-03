Литвин пояснив, що поєднує його із справою Гонгадзе

Голова Верховної Ради, кандидат на пост глави держави Володимир ЛИТВИН заявляє, що із справою загибелі журналіста Георгія Гонгадзе його поєднує лише колишня робота в Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів щодо звинувачень у його причетності до «справи Гонгадзе».

«Моя єдина провина полягає в тому, що я в той час працював в Адміністрації Президента», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він також висловив сподівання, що «істина, врешті-решт, буде встановлена, і люди, які це затіяли, будуть за це відповідати».

В.ЛИТВИН також назвав справу Г.Гонгадзе своєрідним «барометром»: «Щойно починає зростати рейтинг, як відразу відбувається черговий викид інформації про причетність до справи Гонгадзе».

Як повідомлялося, в Генпрокуратурі завершено переклад результатів фоноскопічної експертизи плівок екс-майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з англійської на українську мову.

Із компетентних джерел у правоохоронних органах газеті “Сегодня” стало відомо, що експерти підтвердили достовірність голосів Леоніда КУЧМИ, Володимира ЛИТВИНА, Юрія Кравченко, інших відомих в Україні людей, таємно записаних М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«Генпрокуратура мовчить, щоб не зробити якогось різкого руху, який буде дуже дорого коштувати і МЕДВЕДЬКО, і його заступнику ГОЛОМШІ, куратору справи Гонгадзе, - цитує видання одного з колишніх заступників генпрокурора. - Але насправді ГПУ визначається, як бути з ЛИТВИНИМ, який не з’являється до керівника слідчої групи Олександра ХАРЧЕНКА. З одного боку, спікер - один із ключових фігурантів справи Гонгадзе, з іншого - особа недоторканна. Його не можна доставити до ХАРЧЕНКА примусово. Але слідство все одно до нього підбирається. І йому краще прийти самому».