Гриценко: українській армії потрібні «хакери», а не ядерна зброя

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що нашій державі недоцільно відновлювати ядерний потенціал, натомість Збройні сили мають потребу у військових «хакерах».

Про це політик сказав в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Сьогодні українській армії не потрібна ядерна зброя», - переконаний він.

Кандидат у Президенти наголосив, що «Україні не потрібно навіть намагатися відновити колишній ядерний потенціал, адже додаткового відчуття безпеки ця дорога іграшка не принесе».

«Жодну країну світу наявність ядерних боєголовок не захистила від воєнних конфліктів», - констатував А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що утримання ядерної зброї потребує неабияких коштів.

«Це мільярди доларів. Я проти того, щоб їх забирали у лікаря, вчителя, пенсіонера тощо», - підкреслив політик.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що сьогодні українська армія потребує зовсім інших пріоритетів.

«Потрібні високоточні боєприпаси підвищеної потужності, сили спеціальних операцій і «хакери», які зруйнують системи військового та державного управління супротивника. Саме такі підрозділи створюються нині у передових європейських арміях», - сказав він.